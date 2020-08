Extra coronamaatregelen in Zulte nadat Chiroleden positief hadden getest

Eerder hebben enkele leiders en leden van de Chiro in Machelen positief getest op corona. Ook een lid van een speelpleinwerking in Machelen en een personeelslid van een plaatselijke horecazaak blijken nu besmet. De gemeente Zulte speelt kort op de bal en neemt extra maatregelen.

"Het voordeel is dat je in een kleinere gemeente onmiddellijk weet waar de besmettingshaard zit en dus kan je ook snel handelen", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). "De besmettingen situeren zich bijna alleen in deelgemeente Machelen, dus gaan we daar eventjes de sociale activiteiten pauzeren."

Enkele verenigingen in deelgemeente Machelen, waaronder verschillende sportclubs, moeten hun werking tijdelijk stopzetten. De horeca sluiten, is voorlopig niet aan de orde. "We vragen hen wel om extra voorzichtig te zijn en nog meer te sensibilieren", benadrukt de burgemeester. De maatregelen gelden tot zondag, daarna volgt een evaluatie.