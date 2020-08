Mechels biotechbedrijf Galapagos keldert met 30 procent op beurs door onzekerheid rond reumamiddel

Na grootschalige patiëntenproeven bleken de resultaten veelbelovend. Het medicijn leek veilig en had vermoedelijk minder bijwerkingen dan andere reumamedicijnen. Voor de verkoop in de VS sloot Galapagos vorig jaar een miljardendeal met het Amerikaanse farmabedrijf Gilead. Dat investeerde 4,5 miljard euro in Galapagos en beloofde om de komende 10 jaar geen overnamebod te doen op het bedrijf. In ruil kreeg Gilead een groter belang in Galapagos en ook toegang tot de medicijnen die Galapagos in ontwikkeling heeft.