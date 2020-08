Geen winterdorp in Brasschaat dit jaar: "Evenement te onzeker door corona"

Vorig jaar werd in Brasschaat nog de tiende editie van het kerstdorp gevierd. Er kwamen zo’n 150 000 bezoekers langs. Omdat het nog onzeker is hoe het coronavirus evolueert, heeft de organisatie beslist om het evenement deze winter te schrappen. "De kostprijs van zo'n schaatspiste is bijzonder groot. Alle schaatsen moeten ontsmet worden want ze gaan van de ene persoon naar de andere", zegt organisator Philip Wauters. "Begin er maar eens aan om al die schaatsers op anderhalve meter van elkaar te houden. Op zo'n evenement wordt ook wel eens een glas gedronken en soms ook één teveel. Dan krijg je een samenscholingsprobleem. Praktisch is dat onbegonnen werk."