Getroffen woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem krijgt hulp van het leger om bewoners te verzorgen

In Molenheide zijn sinds juni al 41 bewoners en 11 personeelsleden besmet. Eerder kwam de Civiele Bescherming al helpen, maar trommelt defensie militairen op die deel uitmaken van de eenheid medische interventie uit Leopoldsburg.

Ze zullen onder andere helpen bij de verzorging van de bewoners en het rondbrengen van de maaltijden. Het personeel kan dat niet, omdat veel van hen zelf in quarantaine zitten. "En het is natuurlijk niet zo dat het centrum mensen op overschot heeft", zegt burgemeester Ivo Wijnants (N-VA). "Ik hou mijn hart vast, hopelijk hebben we het ergste gehad en wordt de situatie niet nog erger."