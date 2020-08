Hartverwarmende nieuwe verfilming van "The Secret Garden" in onze bioscopen

Na de dood van haar ouders wordt de 10-jarige Mary weggerukt uit haar bestaan in het exotische India en naar het bevreemdende, donkere Britse landgoed van haar oom gestuurd. Ze voelt zich eenzaam, tot ze een geheime tuin ontdekt. "The Secret Garden" is gebaseerd op een bekend kinderboek uit 1911, dat al vaker verfilmd werd. De boodschap blijft actueel, zeker in coronatijden. De film is sinds kort in onze bioscopen te zien, in onder andere de VS is hij wegens coronamaatregelen enkel op streaming te bekijken. Onze filmman Ward Verrijcken kon de regisseur spreken, via Zoom.