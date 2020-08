Het reclamebord dat weet wat je online koopt en zich daaraan aanpast wanneer je passeert, komt naar Europa

In "Minority report", een film uit 2002, loopt John Anderton, gespeeld door Tom Cruise, door de straten van Washington in het jaar 2054. Tijdens zijn wandeling worden zijn ogen gescand en krijgt hij dit te horen: “Hey John Anderton. Je kan wel een Guinness bier gebruiken!” Even later stapt hij een klerenwinkel binnen. Opnieuw worden zijn ogen gescand en vraagt een vrouw in een video of hij op zoek is naar hetzelfde T-shirt als datgene hij aanheeft.