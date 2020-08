Kunnen militairen dat wel, bewoners verzorgen in woonzorgcentra getroffen door corona?

"Wij zijn maandagavond ter plaatse gekomen met het Tweede Element Medische Interventie gevestigd in Leopoldsburg", zegt luitenant Yannick in "De middag" op Radio 2 Antwerpen. "In onze eenheden zitten medisch gevormde verpleegkundigen, ambulanciers en "aid men" zoals we dat noemen."

"Voor ons is hulp bieden in een woonzorgcentrum heel uitzonderlijk. Normaal behandelen wij oorlogstrauma's of geven we medische steun aan eenheden tijdens oefeningen of in de kazerne. Maar de bewoners van WZC Molenheide reageren alvast positief", aldus luitenant Yannick.