Hogeschoolplein in Leuven in een nieuw jasje gestoken: "De geschiedenis op een speelse manier tot leven brengen"

Het grasveld werd uitgebreid en er zijn zitbanken ingebouwd. Ontwerpbureau Pauwels uit Leuven had het idee om in het nieuwe ontwerp te verwijzen naar de zeven vakken die in de colleges in de middeleeuwen gedoceerd werden. Deze zeven kunsten zijn allemaal uitgebeelden omgevormd tot spelelementen voor kinderen. "Het is niet evident om in het centrum van de stad spelaanleiding voor kinderen te creëren, maar we zijn erin geslaagd om hier die combinatie toch te maken", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.

Het plein wordt een plek van rust waar ontspanning centraal staat. Volgens Vansina is het een ideale plek voor jonge gezinnen. "Ouders kunnen hier komen picknicken of op een terrasje zitten en tegelijkertijd worden de kinderen uitgedaagd om hier te spelen met die spelelementen die verwijzen naar de zeven historische kunsten."