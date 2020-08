"Wees alert voor verdacht voedsel als je met je hond gaat wandelen", zegt politie Hamme na dood meerdere dieren

In de regio van Hamme hadden onlangs enkele honden vergiftigingsverschijnselen, waarna ze overleden. "Dat wil niet meteen zeggen dat de honden vergiftigd werden door iemand met slechte bedoelingen", benadrukt commissaris De Proft. Om de precieze doodsoorzaak van de dieren te achterhalen, zou een autopsie moeten gebeuren. "Maar dat kost heel veel geld, ik snap dat niet elk hondenbaasje dat kan betalen."

"Het zou even goed kunnen dat die honden dronken van een vijver met blauwalg, of dat er ergens een plas water lag met pesticiden in", gaat De Proft verder. Toch voert de politie verder onderzoek naar de overlijdens, omdat er op Facebook geruchten zijn over verdachte gehaktballen. "Helaas geraken niet al die meldingen tot bij de politie."

Daarom doet de politie nu een oproep aan hondenbaasjes: "Ten eerste: wees alert als je met je hond gaat wandelen. Mocht je verdacht voedsel vinden, contacteer ons dan onmiddellijk en dan komen wij ter plaatse een vaststelling doen. Ten tweede: houd je dier aan de leiband. Zo blijft het in de buurt en kan je het zien als het iets eet of drinkt. En ten derde: als je dier ziekteverschijnselen vertoont, ga dan onmiddellijk naar de dierenarts en breng ons op de hoogte van het resultaat."