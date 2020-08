Na ongeval waarbij slachtoffers besmet bleken met corona: hoe help je mensen in nood in coronatijden?  

Eerste hulp bieden in coronatijden, hoe gaat dat? En wat moet je doen om jezelf als hulpverlener niet in gevaar te brengen? "Algemeen geldt de richtlijn dat je niet dichter bij een slachtoffer komt dan 1,5 meter, omdat je nooit zeker kan weten of het slachtoffer al dan niet besmet is met het coronavirus", klinkt het bij het Rode Kruis. "Als iemand in levensgevaar is, moet je uiteraard wel dichter bij het slachtoffer komen."