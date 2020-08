Beelden opgedoken van dood jonge vader na politieoptreden op luchthaven Charleroi: "Agenten zaten minutenlang op hem"

Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak duurt intussen al meer dan 2 jaar. Veel te lang volgens de advocaat van de vrouw van het slachtoffer Ann Van de Steen. "Dit onderzoek is de processie van Echternach", zegt Van de Steen. "Mijn cliënte wou vorig jaar al naar de pers stappen, maar ik heb haar daar toen van weerhouden. Want het gerecht in België werkt niet altijd even vlug. Maar bij de laatste dossierinzage zagen we dat er nog steeds geen bijkomende onderzoeksdaden waren gebeurd. Mijn cliënt had het echt gehad. Ze heeft het gevoel dat men dit in de doofpot wil stoppen. Ze wil dat er een andere onderzoeksrechter op het dossier wordt gezet."