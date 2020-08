Karpers van vissersclub uit Baasrode ontsnappen nadat visvijver is overstroomd door defecte pompen

Vissersclub Orka had nog niet zolang voordien een ton nieuwe karpers in de vijver uitgezet. Die kosten zowat 4,5 euro per kilogram. Ook het onderhoud van de vijver en het verzorgen van de karpers kosten handenvol geld, zegt Dimitri Cnapelings van Vissersclub Orka.

“We zitten met de handen in het haar. Elk jaar organiseren we een eetfestijn om dan weer nieuwe vis te kunnen uitzetten. We hebben berekend dat we 1 tot 1,5 ton karpers kwijt zijn. We kunnen dat zien aan het gewicht dat we bij de wedstrijd van zaterdag konden opvissen. Dat was amper 125 kg, terwijl dat op andere wedstrijdzaterdagen tot 600 kg kan oplopen.”

Na de herstelling van de pompen, is het overtollige water weer weggestroomd, maar volgens Cnapelings duurde het bijna twee dagen voor het waterniveau in de visvijver weer normaal was.