Kermis in Mol gaat toch door maar je moet wel op voorhand reserveren

Alle kermissen in Mol werden tot nu toe afgelast, door corona. Tot vorige week want dan besliste de provinciegouverneur dat er toch weer iets meer mogelijk was. Er kwam meteen overleg tussen de foorkramers, de gemeente, de politie en de horeca-uitbaters in Mol. Met succes, want de kermis van Mol Sluis gaat nu toch door. Je moet op voorhand wel reserveren voor een tijdsblok, via de website van de gemeente. Je kan voor maximum vijf personen reserveren, mensen uit je gezin en/of je bubbel. Je mag dan twee uur naar de kermis.