Kortfilm Oxygen van regisseur uit As geselecteerd voor het prestigieuze filmfestival in Hiroshima

Vorige week zaterdag ging de film in wereldpremière op het Bengaluru International Short Film Festival in India. "Ik heb 12 jaar gewerkt aan deze film, enkel met eigen middelen", gaat Grispen verder. "Dus het is wel spannend dat de film nu voor verschillende filmfestivals is genomineerd."

Hiroshima is een tweejaarlijks festival, maar door de coronacrisis zal Rocky er niet naartoe kunnen reizen. "Alle filmfestivals zijn virtueel. Da's jammer, want Oxygen is echt gemaakt voor de filmzalen. Maar ik hoop dat we de film later toch nog kunnen presenteren als voorprogramma in de bioscopen." Op deze pagina vind je meer informatie over de film Oxygen.