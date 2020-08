Leuvense nachtwinkeluitbaters over vroegere openingsuren: "Wie gaat er naar ons komen als ze ook naar de supermarkt kunnen?"

Mohammed gelooft niet dat de nieuwe maatregel een goede beslissing is. "Gisteren hebben we de brief met de informatie over de nieuwe maatregel gekregen. Gisterenavond hebben we meteen vergaderd met een 25-tal nachtwinkels uit Leuven. En we zijn niet tevreden. We maken geen aanspraak op premies van de overheid en we hebben ook rekeningen te betalen. Ik weet niet meer hoe ik de huur van mijn winkel moet betalen", vertelt Mohammed. "Vanmiddag is er één persoon mijn winkel binnengekomen om sigaretten te kopen, maar ik heb geen geld meer om sigaretten in te kopen. Dus die ene klant die ik had, kon ik niet helpen."