Aan onze kinderen raak je niet, zo eenvoudig is het: gun hen normaal onderwijs in een relatief normale omgeving 

Want wie kan ons zeggen wanneer het grote wondermiddel wat ons en onze jeugd dan moet redden uit deze dystopische nachtmerrie beschikbaar zal zijn? 2021? 2022? Nog later? Wie zegt ons dat het vaccin ook zal werken als het virus straks muteert? En zo nee, wat doen we dan? Van nul herbeginnen? En wat doen we als er straks in de winter - bovenop het coronavirus - ook nog eens een griepvirus bij komt?

Als je ziet hoe hysterisch er tijdens deze zogenaamde tweede golf al gereageerd is op uit de context getrokken statistieken, dan hou ik oprecht mijn hart vast voor wat er straks nog allemaal zal volgen. Ik vraag me dan ook elke dag geteisterd af of er iemand aanwezig is die op de ene of de andere manier met iets beters kan komen dan met het faliekante kortetermijndenken waar we nu al maanden in vertoeven en wat ons - ironisch genoeg - in de eerste plaats in deze onwerkelijke situatie gebracht heeft.