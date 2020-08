Man in Kortenaken sterft aan wespensteek: "Je hoeft niet vanaf de geboorte allergisch te zijn, je kan het ook worden"

De man van 57 overleed dinsdag, volgens zijn familie kort nadat hij een wespensteek in de arm had gekregen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De man had in het verleden ook al een allergische reactie gehad na een wespensteek, maar nooit al te ernstig.

In de zomer hebben mensen vaak last van wespensteken. Volgens toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven kun je de gevolgen van die steken in drie categorieën verdelen. "Bij de meeste mensen blijft het bij een lokale reactie. Deze is zeer pijnlijk, maar zal na een dag of twee weggaan zonder dat er nood is aan een arts of medicatie. Een toxische reactie is gevaarlijker, dan kan je last krijgen van hoofdpijn, buikloop of zelfs bewustzijnsverlies. En in de ergste gevallen is er sprake van een allergische reactie. Dan reageert je lichaam zeer sterk op dat gif en als die mensen niet snel op een spoedgevallendienst geholpen worden, kunnen ze daar effectief aan overlijden”, zegt professor Jan Tytgat, toxicoloog aan KU Leuven.