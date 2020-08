Al 3000 mensen geholpen die bloed nodig hadden. Martin Van De Loo uit Lanaken: "Bloed geven is verslavend"

Martin was net 18 toen hij donor werd. "Ik was bij het Rode Kruis en had echt afgeteld om bloed te kunnen geven", vertelt hij. Ondertussen zijn we 40 jaar en heel veel bloed en plasma verder. Voor Martin is het een teken dat hij gezond is. "Bloed geven doe je als je lichaam fit is, bloed krijgen is voor zieke mensen."

Meestal wordt het bloed verwerkt tot verschillende bloedproducten. Dat is omdat patiënten meestal maar één bestanddeel van het bloed nodig hebben: rode bloedcellen, plasma of bloedplaatjes. Een klein deel van de donaties wordt wel als ‘volbloed’ bewaard, en kan worden toegediend in bijvoorbeeld traumagevallen. Hoewel je 5 mensen helpt als je een keer gaat bloed geven, red je pas een leven met 35 afnames.