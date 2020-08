Minderjarige botst met auto tegen groentenwinkel in Mortsel

Volgens mensen uit de buurt heeft de jongen een bocht gemist en is hij zo op de groentenwinkel gebotst. De politie wil enkel bevestigen dat de jongen minderjarig is. Ze geven geen leeftijd. Volgens de buurtbewoners is hij 12 jaar. Getuigen vertellen dat er ook nog een volwassen vrouw in de wagen zat. Het was een stevige klap, maar het bleef alleen bij blikschade en wat groentenbakken die beschadigd werden.