Molenbeekse buurvrouwen pakken corona-kilo's aan: "Met workshops en sport kinderen én volwassenen doen afvallen"

Net als veel mensen kwam Malika Aberkan tijdens de quarantaine heel wat kilo's bij. En ook haar gezinsleden konden het eten niet laten. "Mijn kinderen verveelden zich, en stapten vaker naar de koelkast. Hun routine was helemaal weggevallen. Toen ik zeven kilo was bijgekomen besloot ik rondjes te lopen langs het kanaal in Molenbeek. Een loopcoach heeft me daarbij geholpen. En zo was ik alvast mijn eigen kilo's kwijt. Maar toen ik terug les ging geven en mijn leerlingen zag was ik echt geschrokken. Heel wat van hen waren bijgekomen. Maar ook leerkrachten die ik in de leraarskamer zag en zelfs ouders. Ik kom in verschillende scholen, maar overal was hetzelfde verhaal. Leerlingen bleven aan de kant zitten omdat ze zich schaamden. Toen dacht ik, hier ga ik iets aan doen."