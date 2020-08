Slechts 1 op de 3 Vlamingen nog gemotiveerd om coronamaatregelen op te volgen: "Het is een "moet-ivatie" geworden"

Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie aan de UGent, zegt dat de overheid meer concrete doelen moet opstellen. Het is alle hens aan dek, volgens hem. "Ik denk dat het belangrijk is dat de bevolking perspectief krijgt, dat de overheid concreet aangeeft waar we naartoe willen. Dat kan door te zeggen dat we bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames zien dalen naar pakweg 50 per dag. Dan hebben we een doel voor ogen. Waar willen we staan binnen 2 weken, 4 weken, een maand? Dat helpt de bevolking om duurzaam gemotiveerd te blijven."