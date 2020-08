Na Facebook en Instagram volgt nu ook bol.com: term "Zwarte Piet" mag niet meer gebruikt worden

Vanaf eind september zullen klanten bij bol.com geen artikelen meer kunnen kopen die de term "Zwarte Piet" bevatten. Ook in de teksten die bij de producten staan zal de term niet meer gebruikt worden. In de plaats daarvan zal de term "Piet" gebruikt worden. Kostuums kunnen wel nog verkocht worden, maar op voorwaarde dat ze geen stereotiepe kenmerken - zoals grote gouden oorbellen of een zwarte pruik - bevatten.