Nieuwe affichecampagne in Mechelen roept opnieuw op tot moed en warmte in coronatijden

Eén van de deelnemers aan de campagne is Wim Marnef, hoofdverpleger in het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Hij leidde er tijdens de eerste golf ook de covid-afdeling. "2800 love is zorgen voor elkaar", staat op zijn affiche. "Ik denk dat we de afgelopen maanden in het ziekenhuis goed hebben gezorgd voor de Mechelaars. Voor alle medewerkers, net als voor de covid-patiënten en hun familie was het toch wel ingrijpend, fysisch, geestelijk en sociaal", vertelt Wim. Nu hoor je vaak kritiek en twijfel over de maatregelen. "Ik begrijp dat want er worden vrijheden afgenomen, je mag veel mensen niet zien, vakanties kunnen niet doorgaan. Dat leidt tot frustraties en mensen hebben dan soms de neiging om anderen met de vinger te gaan wijzen. Het is belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden, ook de mondmaskers, om niet in een tweede lockdown te belanden."