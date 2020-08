Nieuwe beelden tonen verwoesting door nieuwe brandhaarden in het Amazonewoud

Milieuorganisatie Greenpeace maakte de voorbije dagen nieuwe beelden van de verwoesting die nieuwe brandhaarden aanrichten in het Amazonewoud. Tijdens de eerste twee weken van augustus zijn alleen al meer dan 15.000 brandhaarden vastgesteld. En dit terwijl er al meer dan een maand een verbod is om branden aan te steken. Branden in het Amazonewoud komen niet natuurlijk voor, maar worden opzettelijk aangestoken om op grote schaal meer land vrij te maken voor veeteelt en landbouw. Alle cijfers zijn van INPE, het Braziliaanse ruimteagentschap. (Klik hieronder op de video en bekijk de beelden van het regenwoud.)