Nu ook gegevens achterlaten in fitnesscentra in Zemst

De registratie van bezoekers werd door de Nationale Veiligheidsraad al opgelegd aan horecazaken om zo bij eventuele problemen snel te kunnen ingrijpen. Voor fitnesscentra bestond voor individuele sporters een dergelijke gedetailleerde bezoekerslijst niet. "De gemeente Zemst wil zo kort op de bal spelen als er iemand besmet is in een fitnesscentrum", vertelt eerste schepen Greta Lauwers (VLAM). "Door die verplichte registratie, die ook in Mechelen geldt, kunnen er snel gegevens uitgewisseld worden en gerichte maatregelen genomen worden."

De maatregel komt er nadat in een fitnesscentrum op de grens van Zemst en Mechelen een mogelijke coronabesmetting was vastgesteld. “Het is in zulke situaties heel moeilijk om te weten wie of wat, als mensen zich niet moeten registreren", vertelt Lauwers. "Daarom zullen voortaan met de registratieplicht de gegevens meteen opgevraagd kunnen worden en bezorgd aan de eerstelijnszone om die te analyseren."