Nu ook webshops voor echtscheidingen: "Goedkoper op deze manier"

Het is momenteel druk in het advocatenbureau van Johan Brees in Hasselt. Maar daar heeft corona volgens hem niets mee te maken: "Alles komt nu weer op gang en dat merken we wel. Maar ik denk dat gezonde huwelijken de coronacrisis moeiteloos doorstaan hebben. Huwelijken die voor de crisis al in slechte papieren zaten, hebben nu misschien wel ontdekt dat een echtscheiding de juiste beslissing is."