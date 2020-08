Man veroorzaakt verschillende ongevallen op snelweg in Berlijn: "Islamitisch gemotiveerde aanslag", zegt parket 

Een man veroorzaakte gisteravond kort voor 19 uur verschillende ongevallen op de A100, een snelweg die door de Duitse hoofdstad Berlijn loopt. Zes mensen raakten daarbij gewond, drie onder hen zijn zwaargewond.

Volgens het Duitse parket reed de man opzettelijk andere auto's en motoren aan. De verdachte is een 30-jarige man uit Irak. Hij is opgepakt. Volgens het parket gaat het op basis van de huidige stand van het onderzoek zeer waarschijnlijk om een "islamitisch gemotiveerde aanslag". Het parket baseert zich daarvoor op verklaringen van de verdachte zelf. De Duitse staatsveiligheid heeft het onderzoek inmiddels overgenomen.

Na de ongevallen veroorzaakt te hebben, stapte de verdachte uit zijn eigen auto, zette een metalen kist op straat en beweerde dat er een gevaarlijk object in zat. Na onderzoek door de politie bleek in de kist echter enkel gereedschap te zitten. In de auto van de verdachte zijn geen explosieven gevonden.

De snelweg was gisteravond in beide richtingen afgesloten, wat vertragingen tot 3 uur veroorzaakte. Ook het busverkeer moest worden omgeleid. Vandaag is een deel van de snelweg nog steeds afgesloten voor het onderzoek.