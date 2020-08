President Mali kondigt ontslag aan na muiterij en arrestatie

De regering en het parlement worden ook ontbonden, kondigde Keïta verder aan. "Ik wil niet dat er bloed wordt vergoten zodat ik aan de macht kan blijven", zei hij. In de toespraak, die nog geen vijf minuten duurde, zei president Keita eveneens dat hij geen andere keuze heeft dan zijn lot te aanvaarden, omdat de veiligheidsdiensten beslist hebben hem opzij te zetten.

De andere lidstaten van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) hadden kort voor de toespraak nog gemeld dat ze hun grenzen met Mali sluiten, en dat ze niet van plan zijn de staatsgreepplegers enige legitimiteit te verlenen. Onder meer vanuit Frankrijk, de vroegere kolonisator, werd de staatsgreep ook veroordeeld.

Het is echter onduidelijk hoe het nu verder moet in het West-Afrikaanse land. Frankrijk heeft er een grote troepenmacht, in de strijd tegen islamterreur, en de VN zijn er aanwezig met de Minusma-missie. Ook ons land heeft enkele militairen die actief zijn in Mali.

Ook vanuit New York werd de staatsgreep veroordeeld door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. De VN-veiligheidsraad komt later vandaag in spoedzitting bij elkaar, om de situatie in Mali te bespreken. Mali is al twee maanden in de greep van regelmatige protesten en een politieke crisis. Keïta werd twee jaar geleden nog herkozen, maar stond al een tweetal maanden onder druk van de straat om op te stappen. Hij deed enkele toegevingen, maar die konden het protest niet bedaren.