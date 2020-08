Massaal protest tegen industriezone in natuurgebied Groene Delle in Limburg: "Hoogste aantal bezwaren ooit”

Minister Demir laat (op TV Limburg) weten dat ze eind september al de knoop wil doorhakken. “Die 4.500 bewaren geven het signaal: Bekijk alle alternatieven en alle pistes. Maar ik wil toch beklemtonen dat het belangrijk is om de toekomst van de economie van Limburg te verzekeren. We moeten bekijken hoe we goederen op een goede manier over het Albertkanaal kunnen vervoeren, maar tegelijk is het ook belangrijk om onze ecologie te beschermen. Ik zal de komende weken alle elementen bekijken en een goede beslissing nemen, in het belang van heel Limburg.”