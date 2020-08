Saudi-Arabië volgt de Emiraten niet: "Eerst vrede met Palestijnen, dan diplomatieke relaties met Israël"

Die relaties met Israël officieel maken, ligt voor Saudi-Arabië echter veel moeilijker dan voor de Emiraten. Het Saudische koningshuis ontleent een groot deel van zijn prestige in de islamwereld aan de rol die het speelt als "behoeder van de heilige plaatsen", dat zijn de voor moslims heilige steden Mekka en Medina die in de jaren 20 door de Saudi's werden veroverd en sindsdien door hen beheerd worden.

Een "uitverkoop" van die derde heilige plaats voor de islam (de Tempelberg in Jeruzalem) aan Israël, zou dat imago in de moslimwereld grondig kunnen aantasten en is dus voor de Saudi's een brug te ver. Wellicht gaan ze de Emiraten geen stokken in de wielen steken, want die stap van vorige week was ook een groot diplomatiek succes voor de Amerikaanse regering en de Saudi's willen hun vriendschap met VS-president Donald Trump nu ook weer niet op de helling zetten. Het is dus een moeilijke spreidstand voor het Saudische koninkrijk.