Sint-Pietersplas in Brugge wordt aanzienlijk groter

Het aangekochte gebied loopt van de Blankenbergse Dijk tot aan de expressweg in Brugge. Het is de bedoeling om er een recreatiegebied van te maken, een beetje zoals de Blaarmeersen in Gent. De stad Brugge betaalde 880.000 euro voor het stuk grond.

Het domein van 9 voetbalvelden groot bevat een historische hoeve. "Je zou hier bijvoorbeeld kleedkamers kunnen maken, of een vorm van hoevetoerisme kunnen uitbaten. Maar dat moet nog allemaal onderzocht worden. We kunnen hier zeker genieten en aan recreatie doen, maar ook met respect voor de natuur", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open VLD).

De Sint-Pietersplas is nu 32 hectare groot en is een trekpleister voor surfers, kajakkers en zeilers. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V): "We hebben een studiebureau aangesteld om een masterplan uit te werken. Er is plaats voor sportvelden en wandelpaden, maar ook voor een camping. In de loop van volgend jaar moet het plan klaar zijn."