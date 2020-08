Slachtoffers van ongeval besmet met corona, politie Denderleeuw doet oproep naar mensen die hielpen

Gisteren rond 17 uur gebeurde een verkeersongeval in de Denderleeuwse deelgemeente Iddergem, op het kruispunt van de N45 met de Hoogstraat. In één van de betrokken wagens zat een koppel met een kind van 5 jaar, die lichtgewond werden overgebracht naar het ziekenhuis van Aalst. De spoeddienst verwittigde later de politiediensten dat de vrouw en het kind positief zijn getest op corona.

Politiezone Denderleeuw-Haaltert doet nu een oproep. "Wij vragen aan de personen die op het ogenblik van het ongeval hulp geboden hebben aan deze slachtoffers, om contact te nemen met hun huisarts voor eventuele begeleiding. We wensen ook te herhalen dat personen die positief testen op corona in quarantaine moeten."