Sociale media blokkeren "Plandemic", een nieuwe complotvideo over het coronavirus

Gisteren is zo ok "Plandemic" gelanceerd, een onlinedocumentaire die naar eigen zeggen wil ontmaskeren hoe de coronapandemie georkestreerd is. De makers van de film ontkennen niet dat het virus bestaat, maar ze beschuldigen de Wereldgezondheidsorganisatie, de internationale farma-industrie en ex-Microsofttopman Bill Gates ervan achter de pandemie te zitten. Ook gigantische techbedrijven zoals Google en Facebook zouden betrokken zijn.