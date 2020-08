Socioloog Walter Weyns: "Gouverneur Berx moet ons blijven overtuigen dat de strenge coronamaatregelen nodig zijn, want dat zijn ze ook"

Hebben veel mensen een punt om te twijfelen aan de striktheid van de maatregelen ? In de Kempen bijvoorbeeld, waar ze in veschillende gemeenten geen enkele besmetting zien. "De reden waarom de gouverneur deze algemene maatregelen met mondmaskers en een avond- of nachtklok heeft genomen, is omwille van de handhaving natuurlijk. Als je begint met afwijkingen toe te staan, wordt dat lastig", vertelt Weyns in de middaguitzending van Radio 2 Antwerpen. Je zou epidemiologisch kunnen zeggen dat het weinig zin heeft om in een stil parkje of een afgelegen straat een mondmasker te dragen. Maar als je begint met veel uitzonderingen te maken, heb je geen regel meer of is die voortdurend onderworpen aan interpretatie. Ik begrijp haar argument helemaal om het overal toe te passen, ook al is er op bepaalde plaatsen geen kat te zien".