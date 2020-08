Mysterie in Herent: wie gooit al 4 jaar kiwi's en stenen in de tuin van 4 huizen in de 's Herenveldweg?

Vier jaar geleden ontdekte enkele buurtbewoners in Herent dat er stenen in hun tuinen gegooid waren. Er werden ook kiwi’s gegooid. In het begin leek het kattenkwaad van kinderen, maar het werd steeds erger.

“Tijdens de nieuwjaarsnacht hoorden we een geknetter en dachten we dat het vuurwerk was. ’s Morgens staan we op en onze hele veranda en het dak liggen vol met witte vloertegels die kapotgesmeten waren”, zegt Juliette, één van de slachtoffers. Ook de buren hadden stenen in hun tuin gevonden. “Zelfs toen we op vakantie in Frankrijk waren, belde de politie om te vragen of we schade hadden”, aldus Juliette.