Twee voertuigen uitgebrand op camping in Poppel, vuur vermoedelijk aangestoken

Eén van de uitgebrande voertuigen was de bestelwagen van de Nederlandse artiest Ed Citroen. Hij verblijft op de camping en werd ‘s nachts opgeschrikt door een luide knal. “Toen ik de knal hoorde dacht ik dat er een jager in het bos aan het jagen was”, vertelt Citroen. “Ik ben dus rustig verder gaan slapen. Na een kwartier kwam een buur me verwittigen dat mijn bus in brand stond. De vlammen waren meters hoog, het was verschrikkelijk. Ook de auto ernaast van een medebewoner is in vlammen opgegaan.”