Uniforme mondmaskerregel voor het hele land en versoepeling voor shoppen: hierover buigt de Veiligheidsraad zich straks

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds enkele dagen dan wel lichtjes af, volgens experts gaat die daling nog niet snel genoeg. "De daling moet nog een stuk versnellen. Dat kan, maar het is belangrijk dat we onze inspanningen volhouden", luidde de boodschap van viroloog Steven Van Gucht gisteren in "Het Journaal".

Wellicht komen er dan ook niet al te grote versoepelingen uit de Nationale Veiligheidsraad. De grote prioriteit is namelijk om op 1 september de scholen veilig te kunnen laten openen, valt te horen. Een uitbreiding van de sociale bubbel van vijf zit er dan ook waarschijnlijk niet in. Het is afwachten wat de overheid beslist, maar virologen vinden het daarvoor alvast nog te vroeg.