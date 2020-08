Vissen sterven massaal in de Lovaart door eendenkroos

Eendenkroos is een verzameling van kleine, drijvende waterplantjes met een felgroene kleur. Die planten bedekken nu kilometerslang een groot stuk van de Lovaart, waardoor er bijzonder weinig zuurstof in het water zit.

Eendenkroos is een drijvende waterplant en komt van nature voor in grachten en vijvers. Maar bij warme zomers met weinig regen en vooral weinig wind, gaat het stevig woekeren in stilstaande wateren. Het is dan ook een van de snelst groeiende planten ter wereld.

