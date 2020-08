Vrietselbeek zorgt voor geuroverlast in Dilsen-Stokkem: "Probleem met overstort"

De Vrietselbeek in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) had een aantal weken geleden al een vreemde kleur en gaf een slechte geur af. Deze week was het weer van dat en dus gingen Fluvius en de provincie Limburg vandaag op onderzoek uit. Na het openen van alle omliggende rioolputten kwam het overstort in de Geverslaan als oorzaak van de geur uit de bus. Een overstort is een opening in de riolering waarlangs overtollig afval- en regenwater in open waterlopen terechtkomt, om overstromingen te voorkomen. "Het waterstelsel kon de combinatie van de droogte en de hevige regenval van de voorbije weken niet meer aan", dat zegt burgemeester van Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd (Open VLD).