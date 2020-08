Van "verdwenen angst" tot "gebrek aan rechtlijnigheid", dáárom verliezen we massaal de motivatie in corona-maatregelen

Otto is niet echt verbaasd dat de motivatie afneemt. "Als ik alleen nog maar naar mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik dat mensen zich veel minder strikt aan de maatregelen houden. Zeker als je het gaat vergelijken met de maanden maart en april." Volgens hem is het gebrek aan perspectief een van de belangrijkste redenen waarom dit gebeurt. "We weten gewoon niet wanneer we weer met vrienden kunnen afspreken. En ook het "nieuwe" is er intussen vanaf. Dan word je automatisch wat soepeler wat de regels betreft."

Ook het feit dat zijn leeftijdsgenoten met de vinger worden gewezen, speelt volgens Otto een rol - denk aan de lockdownfeestjes in maart of 'de jeugd die gaat feesten' bij de start van de tweede golf. "Er ontstaat bij de jongeren dan snel het gevoel, dat als het toch onze schuld is, waarom zouden we er ons dan nog strikt aan houden", aldus Otto.