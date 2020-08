Watersportkampen aan zee populair: "Jongeren in bubbel houden is niet altijd makkelijk"

De watersportkampen aan zee doen het goed. Vele jongeren (of hun ouders) hebben zich ingeschreven. Ansje Uytterhoeven begeleidt kampen in Westende en Nieuwpoort: "Tijdens de lockdown hebben kinderen en jongeren veel thuis gezeten. Nadien werden jeugdkampen - zij het met beperkingen natuurlijk - mogelijk. Voor sommige ouders was het een opluchting dat de kinderen op kamp konden. Daarom hebben we meer volk dan andere jaren."

In een bubbel mogen er niet meer dan 50 jongeren met elkaar in contact komen. "Dat is niet altijd makkelijk. Soms snappen ze niet waarom het zo belangrijk is dat elk kamp zijn eigen bubbel heeft. Ja, dan moet ik me wel eens kwaadmaken. Maar dat helpt."

De watersportclubs nemen heel wat maatregelen om zo veilig mogelijk te werken. Ansje Uytterhoeven: "Na elk gebruik worden de wetsuits en reddingsvesten ontsmet. Er is ook een beurtrol om te douchen. Na elke douchebeurt, wordt ook alles ontsmet."