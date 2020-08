Wijndomein in Heuvelland moet 2 weken vroeger plukken door wespenplaag

De wespen op het wijndomein Entre-Deux-Monts zitten maar op 1 stukje, daar waar de druivensoort “Sieger” groeit. Die is vroeg rijp en extra zoet. "We gaan die soort nu vroeger dan gepland oogsten", zegt wijnbouwer Martin Bacquaert. “Dat is jammer, want ik wou ze nog iets langer laten hangen. Maar dat is nu eenmaal de natuur. We hebben niet alles in de hand."