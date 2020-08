Zullen wolven weldra overal in Vlaanderen opduiken? "Nee, Vlaanderen kan maximaal 4 roedels herbergen"

Maar, geen zorgen, het is niet zo dat er binnenkort tientallen of honderden wolven in Vlaanderen zullen rondzwerven, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf op Radio 1. "De wolf is een territoriaal dier. Een territorium van een roedel kan zo'n 300 vierkante kilometer zijn, dat is een gigantisch gebied. En die wolven gaan hun territorium keihard verdedigen. Als het duidelijk is dat er andere wolven op het terrein is, maakt een wolf dat ie weg is of hij wordt aangevallen. Dus de wolf zal zelf wel zorgen dat er nooit té veel wolven komen."