20 jaar geleden: “magische rollen” van Harry Potter-film krijgen eindelijk een gezicht!

De Harry Potter-saga legde de hoofdrolspelers ook naast deze reeks films alvast geen windeieren. Zo was Radcliffe te zien in het kassucces “Now you see me 2” en won hij een prijs voor beste acteur op een Spaans filmfestival voor zijn rol in “Swiss Army Man”. Watson schitterde in de bioscoopsuccessen “Beauty and the beast”, wat haar een MTV Movie Award opleverde, en “Little women”. Grint trad op als lookalike van Ed Sheeran in diens wereldhit “Lego house” en is momenteel te zien in de Apple+ -serie “Servant”, waarvan intussen een 2e seizoen besteld is. Hij won bovendien in 2014 een prijs als beste nieuwkomer voor zijn rol in de theaterproductie “Mojo”.