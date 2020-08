“Die make-over in “The Breakfast Club”, van doodgewone tiener naar prinses, dat was zo jaren 80”

“De kleding die ik moest dragen was perfect. Zo zag ik Allison in gedachten en eens ik die kleren aanhad, begon ik haar volledig te voelen. Hoe zou ze nu zitten? Wat zou ze nu eten? Wat zou ze daarover denken? Heel geleidelijk werd ik het personage van Allison. Het was dan ook niet makkelijk om na de opnames afscheid van haar te moeten nemen. Ik heb nu nog altijd het gevoel dat ze ergens deel van mij uitmaakt.” (Elle)

“Nee, de kleren van toen heb ik niet mogen meenemen. Ik wou dat het wel gemogen had.” (Variety, maart 2015)

“Ik weet niet of die make-over in het oorspronkelijke script stond of dat dat een scène was die tijdens de opnames ter plaatse bedacht is. Maar Allison zou dus veranderen van een erg oppervlakkig persoon naar een glamoureus iemand. Ik was daarvan geen voorstander. Ik stelde dan voor om haar zwarte schmink rond de ogen te verwijderen en de nadruk te leggen op haar bleke huidskleur. In de zin van: ze neemt haar masker af en toont haar ware gelaat. De regisseur kon daarmee leven en er werd niet zoveel make-up gebruikt om me op te tutten. Het idee bleef immers om Allison mooi te maken. Voor mij had dat wel iets minder gemogen.” (Elle)