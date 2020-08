Laatste gemeente in Vlaanderen zonder coronabesmettingen valt nu ook: eerste geval in Bever 

De gemeente Bever in het Pajottenland was heel lang de enige gemeente in Vlaanderen die geen enkele coronabesmetting telde. Tot gisteren, toen een minderjarige inwoner er positief testte op COVID-19. "Gisteren was er inderdaad een melding van een minderjarige besmet met het virus", bevestigt burgemeester Dirk Willem. "Dus Bever is geen uitzondering meer, we zijn weer normaal. Het heeft lang geduurd en we blijven natuurlijk de gemeente die het het langst heeft uitgehouden."