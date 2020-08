Bruggelingen krijgen gratis boom: "Hoe meer groen, hoe beter"

"Het is niet altijd evident om extra bomen te plaatsen midden in een stad", zegt de schepen van openbaar domein, Mercedes Van Volcem (Open VLD). "De voortuinen van de Bruggelingen lijken ons daarom een ideale plaats. We hopen dat we veel respons krijgen en dat we veel bomen kunnen aanplanten. Hoe meer groen in de stad, hoe beter."

Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar ikwileenboom@brugge.be . "We nemen dan contact op met jou, om te kijken welke boom je graag wil en welke boom in je tuin past. Het is niet de bedoeling om een gigantische boom in een kleine voortuin te plaatsen. We geven de mensen dus ook advies. De bomen worden dan in november aangeplant door onze diensten", aldus de schepen.