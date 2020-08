Colonne foorkramers door Oost-Vlaanderen: “het water staat ons aan de lippen”

“Ik ga die een mooie plaats in onze stadhuis geven”, zei de burgervader, die eraan toevoegde dat er op het grondgebied van Deinze de komende weken nog kermissen zullen doorgaan. “We zijn de burgemeester erg dankbaar”, pikte Trehout in. “We zijn erg gefrustreerd dat heel veel burgemeesters kermissen verbieden, terwijl het van de federale overheid wel mag. We kunnen perfect een kermis op een veilige manier organiseren. Dat hebben we al aangetoond en we hebben een speciaal protocol uitgewerkt. Laat ons opengaan, want het water staat ons al aan de lippen. Laat ons nog iets van de komende maanden maken zodat we de winter kunnen overbruggen.”