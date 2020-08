Steeds minder wachtlijsten in woonzorgcentra: "Corona heeft zeker impact gehad"

Dat er in heel wat woonzorgcentra plots lege plaatsen zijn in plaats van wachtlijsten, is volgens Minnoye niet alleen te wijten aan corona. "De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in nieuwe of vernieuwde woonzorgcentra. Ook die maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de wachtlijsten zeker het afgelopen jaar minder lang zijn geworden. Bovendien staat nog niet iedereen in deze coronatijden te springen om zijn of haar (groot)moeder of -vader naar een woonzorgcentrum te brengen. Hoewel er volgens mij geen veiligere plek bestaat dan in een woonzorgcentrum. We nemen heel veel veiligheidsmaatregelen om onze mensen te beschermen."