Dag van de fotografie: "We zetten onze Belgische makers die het broodnodig hebben in deze tijden in het licht"

Het was de dag van de fotografie vandaag, maar omdat niets in deze coronatijden groots en met veel volk gevierd kan worden, is ook hier een alternatief voor bedacht. Op internet zijn filmpjes gezet van twintig bekende Vlamingen die praten over hún lievelingsfoto. En de dag van de fotografie vonden wij ook een mooie gelegenheid om langs te lopen bij een fototentoonstelling in de Handelsbeurs in Antwerpen.